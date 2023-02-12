Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали уже не менее 33 тысяч человек.

Самая сложная ситуация с доставкой гуманитарных грузов сложилась на северо-западе Сирии. В ООН заявляют о препятствиях со стороны радикальных повстанческих группировок, контролирующих эти районы.

В воскресенье в Сирию прибыл первый груз из Европы: Италия направила помощь через ливанскую границу при содействии сирийского Красного Креста

Министерство юстиции Турции сообщило, что в отношении 131 человека проводится расследование по подозрению в нарушении строительных норм, задержаны не менее 12 подозреваемых.

Почти полностью разрушен турецкий город Антакья, население которого составляет около 400 тысяч человек.

С места событий передает корреспондент Евроньюс Анелиз Боржес:

"Если бы мы смогли показать картину полностью, то вы бы увидели еще больше разрушений повсюду вокруг нас. Здания здесь полностью или частично разрушены.

Мы находимся в самом центре Антакьи на юге Турции. Город в значительной мере поврежден в результате удара стихии, потрясшего регион в понедельник.

Несмотря на то, что прошла уже почти неделя, в течение последних часов живыми из-под завалов удалось достать несколько человек. Сейчас спасатели сосредоточены только на таких операциях.

Они пытаются спасти еще одного человека. Я спросила, как трудно им справляться с такой работой, если они слишком устали, но они сказали, что не устали. Они делают это потому что верят, делают это из любви к своей стране

Землетрясение затронуло около 13 миллионов человек. Это очень масштабная поисково-спасательная операция. Стихия коснулась района, который по размеру больше, чем многие европейские страны.

Несмотря на это правительство заявляет, что делает все возможное для координации усилий всех стран, которые прислали сюда своих экспертов, чтобы протянуть руку помощи.

Но в данный момент ситуация остается очень хаотичной, многие дороги и улицы полностью заблокированы. Тысячи людей, может быть десятки тысяч, находятся под завалами".