"Мы устали, но оно того стоит": спасатели продолжают поиски выживших после землетрясения

"Уникальное и долгожданное событие, не объяснимое естественными или научными законами" — так называют обнаружение выживших после 140 часов, проведенных при низких температурах под обломками рухнувшего здания.

25-летняя Фатма из Сирии — пример такого чудесного спасения в Антакье. И все благодаря пожарным, которые сменяя друг друга, практически сутки прокладывали путь к ней под завалами.

Я очень рад, что мы нашли очередного выжившего. Надеемся, что найдем больше. Хотелось бы спасти больше жизней в этом доме. Мы продолжим работать. Мы не остановимся Абид Зенгин поисково-спасательный отряд пожарных Коньи

И они держат слово - не покладая рук и спя урывками — они продолжают искать выживших.

Позже мы встретили ту же группу пожарных уже в Антакье. Они только приехали из Коньи и уже спешили к другому месту поисков.

При дневном свете масштабы разрушений, вызванных двумя сильнейшими землетрясениями, которые произошли в Турции и Сирии неделю назад, ошеломляют даже самых опытных.

Но единственное, что вы услышите от этих людей, - это то, что их ничто не остановит.

Мы устали, но это того стоит Эбубекир поисково-спасательный отряд пожарных Коньи

Времени на разговоры мало. По всему городу одновременно ведутся многочисленные поиски.

И эта группа, которая уже вытащила из-под завалов живыми более 160 человек, надеется и дальше бить рекорды и творить чудеса.

"_В здании, где мы сейчас находимся, есть выживший. Работает наша поисково-спасательная собака Гече. Мы продолжим нашу операцию в соответствии с полученной информацией" Мы - мусульманский народ. Мы никогда не теряем надежды. Мы никогда не перестаем верить в Бога. _Мы продолжаем находить выживших спустя очень и очень долгое время", — спасатель из Коньи.

Эксперты говорят, что изначально шансы найти выживших в большом количестве были не очень высоки.

Многие здания были построены с нарушениями, и при обвале они развалились на очень мелкие части, оставив не так много пространства для того, чтобы в нем могли спастись люди.