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мир

Столтенберг покинет пост генсека НАТО в октябре

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 Euronews
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг   -  Авторское право  Jacquelyn Martin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост в октябре нынешнего года. Об этом заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску ряду СМИ, в том числе Spiegel.

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", - заявила Лунгеску в ночь на воскресенье.

Мандат Столтенберга уже трижды продлевали, и он возглавляет альянс почти девять лет.

В последнее время были слышны предположения, что и в этом году срок полномочий 63-летнего Столтенберга может быть продлен на фоне войны России против Украины - до апреля 2024 . 

Экс-глава правительства Норвегии еще в прошлом году хотел покинуть пост и вернуться на родину, чтобы возглавить центробанк. 

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года.