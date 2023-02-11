English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Суббота протестов против пенсионной реформы

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже.
Акция протеста против пенсионной реформы в Париже.   -  Авторское право  Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Сотни тысяч людей по всей Франции вышли в субботу на демонстрации, стремясь оказать давление на правительство в связи с инициированной ими пенсионной реформы. В числе прочих нововведений она повышает пенсионный возраст с 62 лет до 64.

В первых рядах протестующих - молодёжь, которая не смогла принять участие в предыдущих акциях, проходивших в будние дни.

Однако на этот раз демонстрации не сопровождались забастовками железнодорожников, поезда и парижское метро работали в субботу по обычному графику. Однако неожиданная забастовка авиадиспетчеров привела к тому, что до половины рейсов во втором по величине столичном аэропорту Орли были отменены.

Ранее на этой неделе французские законодатели начали бурные дебаты по законопроекту о повышении пенсионного возраста.

Субботние акции протеста были отмечены вспышками беспорядков. Одна машина и несколько мусорных баков были подожжены на центральном парижском бульваре, когда полицейские предприняли попытку разогнать протестующих слезоточивым газом. Полиция завила об аресте восьми человек за различные правонарушения, от владения огнестрельным оружием до вандализма.