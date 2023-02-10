Массированная российская атака на Украину. О взрывах сообщают в Киеве, Харькове и других городах

Россия провела массированную атаку с применением ракет и беспилотников-смертников в пятницу утром, поразив несколько энергетических объектов в Украине, сообщают украинские военные.

По данным ВВС Украины, Россия выпустила "шесть крылатых ракет "Калибр", "до 35 зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковской и Запорожской областям", а также применила "семь беспилотников "Шахед". "Враг нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

О взрывах также сообщают в Киеве, Кривом Роге, Харькове, Виннице, Полтавской и Ивано-Франковской областях и других регионах.

Над украинской столицей в пятницу были сбиты 10 российских ракет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов", – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные российскими военными по украинским городам, пересекли воздушное пространство Румынии, страны-члена НАТО, и Молдавии, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

По словам Залужного, ракеты были запущены из акватории Черного моря.

СМИ сообщают, что минобороны страны опровергло данные о пересечении российской ракетой воздушного пространства Румынии. "Информация не подтверждается", - ответили на запрос румынской службы RFE/RL в ведомстве.

Власти Молдавии распорядились в срочном порядке вызвать посла России в МИД страны, чтобы указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы.