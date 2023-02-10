Землетрясение в Турции и Сирии: почему разрушено так много домов?

В Турции и раньше случались землетрясения. Страна расположена в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире, на пересечении трёх тектонических плит. Однако подземные толчки такой силы, как это произошло на юго-востоке Турции и на севере Сирии, бывают редко.

Саския Гоуз, профессор-геофизик, Имперский колледж Лондона: "Мощные землетрясения магнитудой семь в Турции могут происходить каждые сто или каждые несколько сотен лет. Они более распространены на севере вдоль разлома, называемого Северо-Анатолийским разломом, нежели там, где случилось это землетрясение. Там они могут происходить только раз в 500 лет или около того".

После того как произошло землетрясение, рухнули тысячи зданий. В городе Антакья последствия стихии чудовищны. От старых построек практически ничего не осталось. Но и некоторые из недавно возведенных зданий сложились как карточные домики, хотя современные конструкции должны соответствовать последним нормам сейсмобезопасности. Властям предстоит принять трудные решения.

Шон Уилкинсон, инженер, Университет Ньюкасла: "Мы делаем то, что называется модернизацией, когда мы пытаемся увеличить способность зданий противостоять землетрясениям. Проблема в том, что это довольно дорого".

Спасатели пытаются найти выживших, но надежда тает с каждым часом.

Саския Гоуз, профессор-геофизик, Имперский колледж Лондона: "Вопрос строительства сложный, потому что может пройти 500 лет до нового землетрясения. Итак? Вы вкладываете деньги? Проектируете ли новые здания? Переоборудуете ли вы дома, чтобы они могли выдержать такую тряску? Если вы это сделаете, то это действительно имеет очень большое значение, поскольку вероятность обрушения таких зданий намного ниже".

Шон Уилкинсон, инженер, Университет Ньюкасла: "Мы узнаём наверняка, насколько хорошо что-то сделано, лишь когда происходит следующее землетрясение, потому что землетрясение находит самое слабое звено в системе".