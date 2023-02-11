Поиск выживших под завалами в Антакье

Опасная миссия поисково-спасательных групп через завалы в Антакье кажется бесконечной. Турецкие спасатели согласились взять нас с собой на одну из таких операций. С тех пор как в понедельник в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,8, все, все пытаются помочь, как могут. Многие из тех, кто занимается поиском выживших и разгребает обломки - являются добровольцами без всякого опыта, но это не мешает им продолжать.

От находившегося здесь раньше пятиэтажного дома остались лишь развалины и, несмотря ни на что, надежда.

- Меня кто-нибудь слышит? - кричат хором спасатели? В ответ тишина...

Анелиз Божес: "Здесь сейчас происходит что-то невероятное. Около четырех часов назад спасатели вдруг услышали какой-то слышать шум. Они попросили всех здесь, на улице, вести себя тихо, заглушить моторы машин и экскаваторов. Они стали переговариваться с кем-то. И вот сейчас этот человек выйдет наружу".

Было доставлено больше бригад и оборудования, и даже были вызваны члены семьи, которые хорошо знали расположение своей квартиры, чтобы помочь спасателям пройти и ускорить процесс.

Но несколько минут спустя, на решающем этапе этой операции внезапно раздался крик. Кто-то кричал, что прорвало дамбу. Спасатели разбежались, и поиски были приостановлены. Но потом сказали, что это была лишь ложная тревога. Турецкие власти обвиняют мародеров в попытке распространять ложную информацию. А спасатели между тем теряют драгоценное время, и это может кому-то стоить жизни.

Но вот спасатели вернулись, а за ними и семьи, ищущие своих близких.

- Я ищу своего брата, его жену и их детей. Я надеюсь... потому что есть выжившие, которые вышли из-под обломков живыми. Я не потеряла веру.

Но чуду, на которое многие надеялись, сегодня не суждено было случиться. И боль, и без того безмерная, стала чуть больше. Как будто волна боли и разрушения, захлестнувшая эту страну, не хотела отступать.