Глава МОК призвал Украину отказаться от бойкота Олимпиады-2024

До Олимпиады в Париже осталось полтора года, но она уже стала причиной нового политического скандала. В Международном олимпийском комитете предложили спортсменам из России и Беларуси, которые не поддержали войну, участвовать в состязаниях под нейтральным флагом, но Украина пообещала в таком случае бойкотировать игры.

Накануне мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев, где призвала не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде.

"Пока россияне продолжают бомбить вас, делать мишенью ваше гражданское население, вашу инфраструктуру, вести эту войну, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены участвовали в спортивных мероприятиях в Париже", — заявила Анн Идальго, выступая в Киевском городском совете.

Тем не менее во французском правительстве считают, что решение о допуске россиян на Олимпиаду — целиком и полностью ответственность Международного олимпийского комитета.

В свою очередь глава МОК Томас Бах написал министру спорта Украины письмо, в котором отметил, что исходящие от украинских чиновников угрозы бойкота Олимпиады воспринимаются "крайне прискорбно" и противоречат принципам Олимпийской хартии.