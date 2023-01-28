Украина против участия России в Олимпиаде -2024

Слова главы МОК, желающего, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в Парижских Играх 2024 года, вызвали резкую реакцию в Киеве. День назад столица вновь подверглась российским обстралам, и президент Зеленский заявил, что Томас Бах оторван от реальности:

"Нет такого понятия, как нейтралитет, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт в своих идеологических интересах. Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью. /.../ И, кстати, я приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он воочию увидел, что нейтралитета не существует".

Для раненых и реабилитируемых украинских солдат путь к миру лежит через поражение России. Украинские власти просят ускорить передачу тяжёлых танков и добиваются поставок западных истребителей четвёртого поколения - таких, как американские F-16.