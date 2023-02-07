Спасатели в Сирии и Турции: гонка за жизнь

В Сирии и Турции спасатели не теряют надежду достать из-под завалов выживших, хотя с каждой минутой шансов на это всё меньше.

Работу осложняют холода, снег и холодный дождь, а также нехватка сих и необходимость работы на огромных пространствах. Землетрясение уже называют сильнейшим в истории региона, и масштаб разрушений беспрецедентный.

Спасённый подросток в Кахраманмараше OZAN KOSE/AFP or licensors

В Сирии трагедия затронула регионы, находящиеся под контролем самых разных сил, что затрудняет координацию действий спасателей.

Пока государственные службы и зарубежная помощь не развёрнуты в полную силу, спасателям помогают местные жители. Их возможности ограничены.

Выжившая женщина в Кахраманмараше Ismsail Coskun/IHA

Главный способ — устраивать "минуты тишины" и внимательно слушать звуки, доносящиеся из-под обломков: это могут быть голоса живых.

Спасатели слышат голоса выживших в Алеппо Omar Sanadiki/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Самоотверженные усилия окупаются с каждым найденным выжившим. По данным на утро вторника, из-под завалов в обеих странах спасены более 7 тысяч человек.

В то же время специалисты опасаются афтершоков — повторных толчков. По словам учёных, опасность новых подземных ударов будет сохраняться ещё несколько недель.