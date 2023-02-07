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Счёт жертв идёт на тысячи: последствия землетрясения в Турции - ПРЯМОЙ ЭФИР ОНЛАЙН

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Разрушения в центре курортного города Адана с населением 1,8 млн человек
Разрушения в центре курортного города Адана с населением 1,8 млн человек   -  Авторское право  AP Photo

Во вторник спасатели пытались найти выживших в завалах тысяч зданий, обрушившихся в результате землетрясения магнитудой 7,8 и многочисленных афтершоков (последующих подземных точков).

Стихийное бедствие произошло в юго-восточных областях Турции и в соседних провинциях Сирии, где борьба с последствиями осложняется тем, что часть этой территории находится под контролем оппозиции (провинция Идлиб), а часть, ближе к Дамаску и Алеппо - под контролем правительства.

Из-под завалов достают всё больше тел погибших. Многие страны направили команды для оказания помощи в спасательных работах, а турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что на месте уже находятся более 24 400 спасателей.

Однако учитывая обширную территорию, пострадавшую от землетрясения в минувший понедельник (6 февраля), и почти 6 000 зданий, которые обрушились в Турции, усилия спасателей на сегодня ограничены. Попыткам добраться до выживших под развалинами зданий также мешали отрицательные температуры и почти 200 афтершоков силой от 4 до 7,5. Это делает поиск жертв в неустойчивых конструкциях упавших домов крайне опасным.

14:24

Хронология крупнейших землетрясений в Турции за последние 25 лет

Август 1999 г.
Мощное землетрясение магнитудой 7,6 в течение всего 45 секунд сотрясало город Мармара, густонаселенный район к югу от Стамбула. В течение нескольких дней стало известно о 17 500 погибших.

Ноябрь 1999 года
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточном турецком городе Дузче, в результате которого погибло по меньшей мере 845 человек.

Май 2003 г.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в восточной провинции Бинголь. Обрушилось здание школьного общежития. Погибли по меньшей мере 167 человек, в том числе 83 ребенка.

Март 2010 г.
По меньшей мере 42 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 в восточной провинции Элязиг.

Октябрь 2011 г.
Два землетрясения произошли в городе Ван на востоке Турции. Первое (магнитудой 7,2) произошло 23 октября, а второе (5,6) - 9 ноября. Стихия унесла в общей сложности 644 жизни.

Январь 2020 г.
Землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Элазиг, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек и более 1 000 получили ранения. Оно ощущалось также в Сирии, Грузии и Армении.

Октябрь 2020 г.
Землетрясение магнитудой 7,0 сравняло с землей здания на востоке Греции и западе Турции. От стихии 30 октября погибли по меньшей мере 117 человек, около 800 получили ранения. Большая часть разрушений в Турции пришлась на курортный город Измир на берегу Эгейского моря.

Февраль 2023 года
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 в юго-восточных районах Турции и на северо-западе Сирии. В Турции погибли по меньшей мере 1 498 человек, более 5 000 получили ранения. В Сирии, на фоне длящейся уже 11 лет гражданской войны власти сообщили, что погибли по меньшей мере 403 человека, а более 1000 получили ранения (в основном в провинциях Хама, Алеппо и Латакия). В контролируемом оппозицией регионе на границе с Турцией спасатели сообщили о гибели 380 человек.

12:50

Алжир направит 210 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и в Сирии. Груз включает в себя 115 тонн продовольствия и фармацевтической продукции, и ещё 95 тонн других вспомогательных материалов.

12:44
12:44

Опубликовано видео с беспилотника, на котором хорошо видны разрушения в центре города Газиантеп, расположенного неподалёку от эпицентра основного землетрясения в ночь с воскресенья на понедельник..

12:20

Южная Корея направит в Турцию поисково-спасательную группу из 60 человек с медикаментами и выделит 5 млн. долларов США для помощи пострадавшим. Объявляя об этом плане, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал Турцию "братской страной", которая отправила войска сражаться бок о бок с южнокорейской армией во время Корейской войны 1950-1953 годов. Турция потеряла в боях более 700 своих солдат.

12:16

Германия выделяет дополнительное финансирование группе помощи Malteser International в размере 1 млн евро с целью помочь гуманитарным организациям, участвующим в спасении пострадавших от землетрясения в Сирии. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Баербок.

11:41
11:40

Газета Financial Times публикует карту тектонических плит и разломов на территории Малой Азии.

11:37

По сообщению ТАСС, среди жертв землетрясения есть одна россиянка, проживавшая в районе стихийного бедствия.

11:21

Утром во вторник турецкие власти сообщили, что число погибших от последствий землетрясения на юго-востоке страны возросло до 3 419 человек.

Таким образом, общее число жертв, включая погибших в приграничных с Турцией районах Сирии, превысило 5 000 человек.

Кроме того, в Турции более 20.000 раненых под завалами людей, которым оказывают помощь. В Сирии в больницы доставлено более 1.500 пострадавших.