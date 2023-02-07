Счёт жертв идёт на тысячи: последствия землетрясения в Турции - ПРЯМОЙ ЭФИР ОНЛАЙН

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Хронология крупнейших землетрясений в Турции за последние 25 лет Август 1999 г.

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 в течение всего 45 секунд сотрясало город Мармара, густонаселенный район к югу от Стамбула. В течение нескольких дней стало известно о 17 500 погибших.

Ноябрь 1999 года

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточном турецком городе Дузче, в результате которого погибло по меньшей мере 845 человек.

Май 2003 г.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в восточной провинции Бинголь. Обрушилось здание школьного общежития. Погибли по меньшей мере 167 человек, в том числе 83 ребенка.

Март 2010 г.

По меньшей мере 42 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,1 в восточной провинции Элязиг.

Октябрь 2011 г.

Два землетрясения произошли в городе Ван на востоке Турции. Первое (магнитудой 7,2) произошло 23 октября, а второе (5,6) - 9 ноября. Стихия унесла в общей сложности 644 жизни.

Январь 2020 г.

Землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Элазиг, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек и более 1 000 получили ранения. Оно ощущалось также в Сирии, Грузии и Армении.

Октябрь 2020 г.

Землетрясение магнитудой 7,0 сравняло с землей здания на востоке Греции и западе Турции. От стихии 30 октября погибли по меньшей мере 117 человек, около 800 получили ранения. Большая часть разрушений в Турции пришлась на курортный город Измир на берегу Эгейского моря.

Февраль 2023 года

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 в юго-восточных районах Турции и на северо-западе Сирии. В Турции погибли по меньшей мере 1 498 человек, более 5 000 получили ранения. В Сирии, на фоне длящейся уже 11 лет гражданской войны власти сообщили, что погибли по меньшей мере 403 человека, а более 1000 получили ранения (в основном в провинциях Хама, Алеппо и Латакия). В контролируемом оппозицией регионе на границе с Турцией спасатели сообщили о гибели 380 человек.