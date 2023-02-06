English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Во второй тур президентских выборов на Кипре вышли дипломаты

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Президентские выборы на Кипре
Президентские выборы на Кипре   -   Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Во второй тур выборов президента Кипра вышли независимый кандидат, центрист и экс-глава МИД Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис, карьерный дипломат, поддерживаемый левыми силами. Голосование состоится в следующее воскресенье 12 февраля.

По итогам первого тура Маврояннис заручился поддержкой 29,6% избирателей, за Христодулидиса проголосовали 32%.

Никос Христодулидис, кандидат в президенты: "Сегодня победила демократия, сегодня победила общность, сегодня победила воля народа к объединению сил, чтобы выжать максимум из лучшего и ввести Кипр в новую эру"

Андреас Маврояннис в свое время возглавлял делегацию греков-киприотов на переговорах по объединению острова. Он отстает от своего оппонента на 2,4%.

Андреас Маврояннис, кандидат в президенты: "В этом коллективном усилии нужны все. Любовь к нашей стране стирает разделяющие линии и объединяет нас".

Из президентской гонки выбыл представитель правящей консервативной партии Авероф Неофиту. Политик признал факт своего невыхода во второй тур и поздравил победителей. Теперь на повестке дня стоит вопрос, кому из двух кандидатов отойдут голоса избирателей, проголосовавших за Неофиту и других участников выборов главы государства.

Апостолос Стайкос, корреспондент Euronews: "Решение кипрской проблемы, финансовое развитие и борьба с коррупцией: это три основных вопроса, которые, как ожидается, будут доминировать во втором туре президентских выборов. Два соперника должны набрать критический процент неопределившихся, если они хотят победить".