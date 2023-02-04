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Украина

Зеленский просит больше оружия

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 Euronews
Президент Украины Зеленский (в центре), председатель Евросовета Мишель и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен (справа) на совместной пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Зеленский (в центре), председатель Евросовета Мишель и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен (справа) на совместной пресс-конференции в Киеве   -   Авторское право  SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors

Ожесточенные бои за город Бахмут продолжаются, российские войска делают небольшие успехи, но сопротивление украинцев пока не позволяет городу пасть, и десятки мирных жителей  отказываются покидать свои дома.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать бороться за Бахмут столько, сколько сможет, пообещав, что восточный город-крепость никто не  намерен сдавать. Выступая на пресс-конференции после саммита в Киеве с лидерами ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, Зеленский призвал Запад предоставить его стране больше оружия: 

"Если поставки вооружений будут ускорены, а именно поставки дальнобойного оружия, мы не только не уйдем из Бахмута, мы начнем деоккупацию Донбасса, который оккупирован с 2014 года", - сказал он. 

Тем временем Германия одобрила отгрузку танков Leopard-1, которые будут отправлены в Украину после их ремонта. Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что первая партия составит 29 танков.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении российского командира и основателя группы наёмников "Вагнера" Евгения Пригожина, обвинив его в  военных преступлениях.

Показания офицера ЧВК Вагнера помогают нескольким странам собирать информацию. В настоящее время норвежская полиция допрашивает бывшего командира группы Андрея Медведева, который в прошлом месяце бежал из России в Норвегию после боевых действий в Украине.