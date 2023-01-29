Зеленский: ситуация в Донецкой области "очень жёсткая"

«Очень жёсткой» назвал ситуацию на фронте в Донецкой области президент Украины Владимир Зеленский. Он заявляет о больших потерях России. С такими же оценками, но уже в отношении ВСУ, выступают представители российского командования.

Наиболее ожесточённые бои идут за Бахмут. Большая часть города разрушена, многие дома остались без света и воды.

Жительница Бахмута Татьяна пытается помочь тем, кто не может уехать и не имеет возможности готовить дома. Она координирует работу столовой, аптеки и электростанции:

_«Сегодня я решила – у меня сегодня было вдохновение и я захотела приготовить кашу с тушёнкой, суп с овощным бульоном._Сегодня я пробую также, – это мой дебют, – запечь тыкву».

Бои за Бахмут идут с лета. В минувшую среду вооружённые силы Украины подтвердили переход соседнего Соледара под контроль российских военных. Представители российского командования заявляли о боях в самом Бахмуте и о намерении окружить город. Исход битвы связывают с поставками Украине новейших вооружений, в частности, артилерии и танков.