Истребители для ВСУ: новые риски для Олафа Шольца?

Затянувшиеся дебаты вокруг поставок Киеву боевых танков и новый запрос украинских властей на оснащение ВСУ западными истребителями четвёртого поколения показали, что европейская военная помощь Украине во многом завязана на позиции Берлина.

Германия – тяжеловес на рынке вооружений: помимо производства "Леопардов" немцы участвуют в создании европейских самолётов "Tornado" et "Eurofighter". До того, как дать "зелёный свет" отправке Украине ударных танков бундесвера, Германия уже передала в распоряжение Киева, среди прочего, системы ПВО и боевые машины пехоты. Каждый из этих этапов сопровождался длительными обсуждениями внутри правящей коалиции, а некоторые европейские партнёры указывали на нерешительность руководства ФРГ.

По словам канцлера Олафа Шольца, его правительство не ставило под сомнение необходимость поставок "Leopard-2", но для принятия решения потребовалось время. В Берлине также неоднократно подчёркивали, что не хотят поставлять танки в одиночку – 14 обещанных украинцам "Леопардов" будут направлены ВСУ в рамках международной коалиции. Любой другой подход глава немецкого правительства назвал "безответственным".

СЕГОДНЯ ТАНКИ, ЗАВТРА САМОЛЁТЫ?

Сразу же после объявления решения по "Леопардам" последовали призывы Киева предоставить больше артиллерии, а также истребители и ракеты дальнего радиуса действия для проведения наступательных операций. Олаф Шольц исключил поставки самолётов, сославшись на необходимость предотвращения дальнейшей военной эскалации, и предостерёг партнёров от "постоянного торга за оружие". В США также отклонили просьбу Киева отправить истребили "F-16". В Минобороны Польши опровергли, что обсуждают с Украиной поставки американских самолётов.

В Париже отреагировали менее категорично: президент Эммануэль Макрон заявил 30 января, что "ничего нельзя исключать", когда речь идёт о помощи в отражении российской агрессии. В то же время французский лидер заявил, что любые военные поставки должны "помогать сопротивляться", а не давать возможность атаковать российскую территорию. При принятии решений также недопустимо "ослаблять потенциал французской армии".

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ПОЗИЦИЯ БЕРЛИНА?

Сопредседатель СДПГ Заския Эскен считает, что "каждое решение, принимаемое Германией, призвано дать понять Владимиру Путину, что мы отвергаем российскую агрессию". При этом, по словам политика, Германия и НАТО не должны быть "втянуты в войну".

По мнению эксперта фракции либералов (СвДП) по вопросам обороны Маркуса Фабера, Германия должна быть в состоянии реагировать на меняющуюся ситуацию на фронте: "если потребуется" – поставками самолётов. Представительница "зелёных" Агнешка Бруггер заявила, что "красные линии" больше не имеют смысла, потому что "никто не знает, что будет через несколько месяцев".

Член парламента от оппозиционного ХДС и бывший полковник бундесвера Родерих Кизеветтер раскритиковал Шольца за повторение "ошибок" с танками, добавив, что долгие колебания Берлина уже привели к "недовольству в Европе".

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал недавнее заявление канцлера исчерпывающим, но обозреватели полагают, что вопрос о поставках боевой авиации не закрыт окончательно.