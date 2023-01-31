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Великобритания

Последствия "брексита" для британского бизнеса

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 Ирина Шелудкова
Пивоварня Round Corner
Пивоварня Round Corner   -   Авторское право  Screenshot NLNOS via EVN

Великобритания официально вышла из состава ЕС ровно три года назад.

По оценкам экономистов Bloomberg, ежегодно "брексит" обходится экономике страны в 100 млрд фунтов стерлингов из-за недополученных инвестиций, потери кадров и доходов от торговли.

Пивоварня Round Corner до "брексита" экспортировала в страны Европы свою продукцию, отмеченную различными наградами.  Владелец компании Комби Крайан говорит: 

"Постоянные затраты на бумажную волокиту,  потраченное время и задержки — все это делает экспорт очень сложным процессом. Тогда как прежде, на общем рынке, стоимость отправки ящика пива была одинаковой как для Амстердама, так и для Дублина — 20 фунтов. Сегодня стоимость выросла в 10 раз. И кто захочет платить такие деньги за пиво? Никто". 

По данным МВФ, Великобритания в этом году станет единственной из ведущих промышленно развитых стран мира , чья экономика сократится. 

По данным последних соцопросов, сегодня 57% жителей Великобритании проголосовали бы за присоединение к ЕС.