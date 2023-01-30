На Мальорку пришла настощая зима

На Балеарские острова, пусть ненадолго, но заглянула настоящая зима. Снегопад, обрушившийся в минувшие выходные на Мальорку, придал популярному у туристов острову особое очарование.

Из-за непогоды власти были вынуждены перекрыть 37 километров автомобильных дорог в районе гор Трамонтана. Это, впрочем, не помешало местным жителям направиться в горы, чтобы увидеть снег, выпавший на высоте более 600 метров.

"Трассы были закрыты, и нам пришлось начинать прогулку возле Льосеты. Мы поднялись где-то на 1000 метров, чтобы коснуться снега".

"Теперь, с изменение климата, становится все сложнее увидеть снег, поэтому когда он выпадает, мы должны этим насладиться".

По данным испанского Государственного метеорологического агентства, в Астурии, Кантабрии, Кастилии и Леоне, Стране Басков и Риохе был введен желтый уровень опасности. Больше других областей от непогоды пострадало автономное сообщество Каталония.