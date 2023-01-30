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Египет

Ближневосточное турне Блинкена: Египет

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 Кнарик Хачатрян
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Каире
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Каире   -   Авторское право  AP Photo

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал своё ближневосточное турне с Каира, где ведёт переговоры с президентом Египта Ас-Сиси. Встреча проходит на фоне самой серьёзной за последние годы вспышки насилия между палестинцами и израильтянами.

В воскресенье Блинкен встретился с лидерами египетской молодежи. Он планировал посетить регион задолго до эскалации в Израиле и на палестинских территориях. Из Египта он отправится в Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Администрация Байдена критиковала политику нового ультраправого правительства Израиля в отношении палестинцев. Но первой задачей Блинкена будет восстановить ровный диалог между двумя странами.