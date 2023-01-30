Визит Блинкена в Иерусалим на фоне эскалации насилия

Визит Блинкена в Иерусалим на фоне эскалации насилияКомментарии
Энтони Блинкен пообещал поддержку Соединённых Штатов в снижении напряжённости между израильтянами и палестинцами. Призыв к дезэскалации прозвучал в Иерусалиме на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Приезд Блинкена в Израиль планировался давно, но совпал с сильнейшим за последние годы витком насилия в регионе. Перестрелки и теракты, которые не прекращаются уже неделю, унесли жизни более 20 человек.
На переговорах с руководством Израиля глава американской дипломатии также заявил, что Иран становится "всё более глобальной угрозой" из-за поставок беспилотников России.
В субботу на нескольких военных объектах в Иране прогремели взрывы, власти исламской республики связали их с атакой дронов. Как утверждают издания Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, за нападением стоит "Моссад".
Иерусалим стал вторым этапом ближневосточного турне Энтони Блинкена, накануне он побывал в Каире. Во вторник, как ожидается, госсекретарь США посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с главой Палестины Махмудом Аббасом.