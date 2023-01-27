Российские пленные на западе Украины

Украинские власти допустили западных журналистов в колонию, где держат российских военнопленных. По заявлениям Киева, по всей стране таких учреждений около 50, и туда регулярно приглашают представителей как СМИ, так и гуманитарных организаций.

"По телевизору у нас начали рассказывать, что в Украине к власти пришли нацисты. Хотя я вижу, что на самом деле такого не происходит", — рассказывает один из военнопленных, бывший заключённый, воевавших в составе ЧВК "Вагнер".

И в Москве, и в Киеве обвиняют друг друга в пытках и жестоком обращении с военнопленными; точное их число с обеих сторон неизвестно.

"Я русский офицер, и я всегда был в армии России, и потому я не могу сожалеть о своём выборе с детства", — говорит ещё один пленник.

В течение января омбудсмены России и Украины вели переговоры об организации новых раундов обмена пленными.

Западные журналисты сообщают, что в украинской колонии им не разрешили говорить лишь с теми, кого подозревают в совершении военных преступлений.

Страны ЕС намерены создать международный трибунал для сбора доказательств российских злодеяний на территории Украины. По словам еврокомиссара юстиции Дидье Рейндерса, уже документированы около 65 тысяч случаев предположительных военных преступлений.