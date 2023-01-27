Российские "власти решили, что свободы слова на этой территории больше не будет" - так Галина Тимченко, одна из основателей Meduza и генеральный директор, отреагировала на решение о признании деятельности выходящего в Риге интернет-издания нежелательной в РФ.

В обнародованном накануне заявлении Генеральная прокуратура уточняет, что решение по иностранной неправительственной организации Medusa Project принято, поскольку та "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Россия совершенно явно за последние полгода развернулась в сторону милитаризации, в сторону закрытия страны, в сторону идеологии о враждебном мире вокруг... Пока у меня ощущение, что мы находимся в каменном мешке и как выбраться оттуда, я не знаю Галина Тимченко интервью латвийскому телеканалу LVLT

Medusa, созданная бывшим главным редактором Lenta.ru, с 2014 года обосновалась в Риге, публикуя материалы на русском и английском языках. В апреле 2021-го Medusa Project была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

Новый статус грозит читателям Медуза преследованием со стороны российских властей за сотрудничество в любых формах, финансирование, ссылки и репосты.

"Ну очевидно, у неё есть стрингеры, есть источники относительно постоянные. Я думаю, что часть таких источников, стрингеров, сотрудников будет вынуждены перейти в другой режим работы, или покинуть страну для того, чтобы продолжать работу, или прекратить сотрудничество", - считает эксперт московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

В "Международной амнистии" последнее решение российских властей назвали "трусливым шагом" и "ещё одним сокрушительным ударом по свободе СМИ в России".