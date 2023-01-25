Нападение с ножом в поезде на севере Германии

Брокштедт на севере Германии ещё не оправился от потрясения после нападения с ножом в поезде, в результате которого погибли два человека и пятеро получили ранения.

Поезд, следовавший по маршруту Киль — Гамбург, остановился на станции Брокштедт, где оставался заблокированным в течение нескольких часов.

Предполагаемый нападавший задержан. Немецкая полиция пока ничего не сообщила ни о его личности, ни о возможных мотивах поступка.

Германия в течение многих лет находится в состоянии повышенной готовности в отношении джихадистских и праворадикальных экстремистских группировок, которые не раз совершали смертоносные теракты в стране.