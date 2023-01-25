Дания: "нет" отмене Дня всеобщей молитвы

Протест против планов датского правительства отменить выходной день для праздника, известного как Сторе Бедедаг или День всеобщей молитвы, прошел в Копенгагене.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент во вторник.

Левоцентристское правительство Метте Фредриксен мотивирует свое решение желанием сэкономить около 3 миллиардов крон в год для оборонных нужд, что стало особенно актуальным на фоне российского вторжения в Украину.

Согласно опросам, законопроект поддерживают лишь 27% датчан. Всего в Дании 11 государственных праздников. День всеобщей молитвы отмечается в четвертую пятницу после пасхи.