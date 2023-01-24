Громкие отставки в государственных структурах Украины

В украинских государственных структурах произошла серия громких отставок: в офисе президента, министерстве обороны и генпрокуратуре.

Свой пост покинул Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса президента Украины. Причины увольнения не называются, однако в последнее время у журналистов были к нему вопросы, в частности, по поводу использования дорогих автобмобилей.

Подал в отставку и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов - на фоне скандала, связанного с закупкой продовольствия для ВСУ.

Уволился и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко после скандала с отдыхом в Испании.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники не могут уезжать за границу в период мобилизации и военного положения.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Совет национальной безопасности и обороны Украины принял принципиальное решение относительно выезда чиновников за границу. Оно касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти.

Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся".

Несколько дней назад правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы по хищению бюджетных средств и задержали заместителя министра развития Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 000. Чиновник был уволен 22 января.