Премьер-министр Хорватии: "В рядах ЕС ещё никогда не было такого единства"

1 января Хорватия официально стала 20-й страной еврозоны и 27-м участником Шенгена – соглашения о свободном перемещении. На площадке Давоса Euronews поговорил о переменах для граждан республики с премьер-министром Андреем Пленковичем.

Фэй Дулгкери, Euronews: Вступление в Шенгенскую зону и зону единой валюты – важные вехи в истории вашей страны. Именно с этого мне бы хотелось начать разговор. Расскажите о переходном периоде, чем он обернулся для вашего правительства и, конечно же, простых хорватов?

Андрей Пленкович: Вне всякого сомнения, дата 1 января 2023 года уже вошла в историю. Мы стали единственной страной, которая в один и тот же день присоединилась и к еврозоне, и к Шенгену. И, конечно, всем процессом руководило государство, с технической точки зрения всё прошло очень хорошо. Не было никаких проблем. Банкоматы работали. В оборот поступили монеты и банкноты, их было достаточно. Вся система платежей функционировала идеально. Первые две недели в хождении оставались хорватские куны, но можно было запросто расплатиться и евро. С воскресенья евро – наша единственная валюта, можно сказать, что переходный период успешно завершён. Омрачает картину лишь то, что некоторые экономические игроки фактически подняли свои цены на фоне перехода на евро, это несправедливо. В настоящее время проходят проверки, мы пытаемся убедить торговые сети вернуть цены на уровень конца прошлого года.

Euronews: Именно этого опасаются граждане, когда речь идёт о переходе на евро: необоснованногоокругления цен, которое приравнивается к взвинчиванию тарифов. Особенно, когда наши страны столкнулись с т.н. "кризисом стоимости жизни". Как вы намерены с этим бороться?

Андрей Пленкович: Как и во всех остальных странах Европы жители Хорватии столкнулись с последствиями агрессии России против Украины, последствиями войны для энергетического сектора, продовольственной безопасности, уровня инфляции. Так случилось, что завершение шестилетнего пути Загреба в еврозону совпало с изменением глобального контекста – всё это привело к росту цен, разгулу инфляции. Тем не менее в 2022-м году, по данным нашей статистической службы, инфляция в Хорватии составила 10,8%, что всего на процент выше среднего показателя по еврозоне. При этом в некоторых государствах Центральной и Восточной Европы, которые не перешли на евро, ситуация ещё хуже. Поэтому мы уверены, трудности пройдут, всё вернется на круги своя. Правительство было вынуждено вмешаться. В прошлом году был принят пакет в 3,6 миллиарда евро, чтобы помочь и гражданам, и предприятиям, чтобы избежать социального расслоения. Позвольте мне выразиться так: государство выполнило свою часть работы, игрокам рынка было бы неплохо внести свою лепту, повторяю, не все торговые сети злоупотребляют ситуацией, но некоторым нужно изменить своё поведение.

"В РЯДАХ ЕС НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО ЕДИНСТВА"

Euronews: Что ж, перейдём от последствий к причинам текущего кризиса. Европа, Соединенные Штаты, международное сообщество в целом ввели санкции против России, чтобы ограничить её возможности финансировать войну. Но, по мнению президента Зеленского, этого недостаточно. А что думаете вы?

Андрей Пленкович: Агрессия России против Украины, которая продолжается уже почти 11 месяцев – беспрецедентный кризис на европейском континенте. В начале 90-х Хорватия тоже была жертвой нападения, но масштаб военной кампании, развязанной против Украины, больше: многие погибли, многие были вынуждены искать убежище за границей, стране нанесён огромный ущерб, последствия войны затронули всю Европу. Но не могу не заметить, в качестве одного из лидеров Европейского совета, что до сих пор мы никогда не видели такого единства в рядах ЕС, решимости, чёткого и однозначного осуждения России и солидарности с Украиной – это выражается в политике, дипломатии, экономике, финансах, гуманитарной сфере, но и в военном плане.

Euronews: Как вам видится исход этой войны?

Андрей Пленкович: За столом переговоров! Так завершаются все конфликты. Главное в том, что мы поддерживаем Украину в возвращении своих территорий, в сохранении своего суверенитета и конституционного порядка. В конечном счёте именно это приведёт к победе героического украинского народа, военных и политических лидеров, которые решили остаться и быть со своим народом.

ЗАПАДНЫЕ БАЛКАНЫ: ОТ ВОЙНЫ К ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Euronews: Вы упомянули о войне в бывшей Югославии 30 лет назад, может ли этот опыт быть чем-то полезен украинцам, можно ли его применить к текущей ситуации?

Андрей Пленкович: Я говорил об этом с самого начал кризиса в 2014 году, с момента оккупации Крыма, незаконных референдумов, аннексии и всего, что произошло в Донецкой и Луганской областях. В то время я был евродепутатом и главой делегации по Украине. В Хорватии мы только что отметили 25-ю годовщину мирной, я это подчеркиваю, в частности, для российской публики, реинтеграции бывших оккупированных территорий Восточной Славонии через дипломатическое посредничество, через участие Организации Объединённых Наций и специальные механизмы, которые обеспечили такое положение вещей, при котором все, кто там жил, могли остаться, и все те, кто хотел, чтобы Хорватия восстановила свою территориальную целостность и конституционный порядок, добились успеха. 25 лет назад это было фантастическим успехом, и я думаю, что эта модель могла бы использоваться в отношении Донецкой и Луганской областей.

Euronews: Продолжим балканскую тему. В этом регионе в последнее время наблюдается очень высокая напряжённость. Мы это видим в Боснии, где проживает крупная хорватская община, мы видим напряженность между Сербией и Косовом. Существует ли, по-вашему, риск дестабилизации Балкан?

Андрей Пленкович: Я так не думаю. Никогда ещё сотрудничество между руководством ЕС – на самом высоком уровне – и Западными Балканами не было таким плодотворным, как в течение 2022 года. Мои европейские коллеги осознали, что нам нужно больше взаимодействовать, вести диалог с лидерами этих стран. И это то, что сейчас происходит: Сербия и Черногория ведут переговоры о вступлении в ЕС. Этот процесс был наконец запущен и для Северной Македонии и Албании. Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата, власти Косова официально подали заявку на членство в ЕС. Сейчас странам региона необходимо снять напряженность, которая раньше приводила к войнам и конфликтам, многим из них также предстоит решить вопросы функциональности государства и демократии. Поэтому я думаю, что при такой вовлеченности европейских партнёров и институтов ЕС нам удастся избежать инцидентов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию. Но политики должны держать руку на пульсе и взять на себя ответственность. Чем раньше ситуация в этих странах станет стабильной, тем быстрее их примут в Европейский Союз.