10 человек погибли в результате стрельбы близ Лос-Анджелеса на китайский Новый год

Полиция сообщила, что девять человек были убиты в результате массовой стрельбы поздно вечером в субботу в городе к востоку от Лос-Анджелеса после празднования Нового года по лунному календарю, на которое собрались тысячи людей.

Официальные лица не предоставляли никакой информации в течение нескольких часов после того, как десятки полицейских уже отреагировали на сообщения о стрельбе.

Монтерей-Парк — это город с населением около 60 000 человек с большой азиатской общиной, расположенный примерно в 10 милях (16 км) от центра Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел около 22:20 по местному времени в субботу (06:20 мск в воскресенье).

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что подозреваемый в стрельбе - мужчина.Он «скрылся с места происшествия и остается в розыске», сказал капитан Эндрю Мейер из департамента шерифа округа Лос-Анджелес.