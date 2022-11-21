Стрельба в гей-клубе США: "Мы не можем терпеть ненависть"Комментарии
К ночному гей-клубу в Колорадо-Спрингс несут цветы, свечи и ЛГБТ-символику. Здесь в ночь на воскресенье в результате стрельбы погибли 5 человек, еще 25 были ранены.
Посетителям заведения удалось нейтрализовать преступника до приезда полиции, которая была на месте происшествия через 6 минут после вызова.
Как сообщают СМИ, стрелявший вошел в ночной клуб со штурмовой винтовкой и в бронежилете.
Губернатор Колорадо Джаред Полис, первый открытый гей, избранный на этот пост, назвал произошедшее "отвратительным".
Президент Джо Байден вновь призвал к ужесточению контроля за оружием и предупредил: "Мы не можем терпеть ненависть".
По словам окружного прокурора, инцидент рассматривается как преступление на почве ненависти.
Стрелком оказался 22-летний Андерсон Ли Олдрич. Он находится под стражей в больнице, так как при задержании также получил ранения. Полиция все еще устанавливает мотив нападения, которое произошло на фоне усиления гомофобной риторики со стороны экстремистов.