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мир

Сербия готова принять предложение западных посланников по Косову

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 Вероника Доваль
Западные посланники в Косово
Западные посланники в Косово   -   Авторское право  AP Photo

Посланники США, Евросоюза, Франции, Германии и Италии в пятницу посетили Косово и Сербию, где обсудили с представителями враждующих сторон возможные шаги по разрядке напряженности и нормализации отношений.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов принять концепцию предложенного соглашения и работать над ее реализацией, хотя одна из частей остается спорной.

Александр Вучич, президент Сербии: "У нас был очень сложный, пожалуй, самый сложный разговор на данный момент, это была открытая и серьезная дискуссия. В чем мы согласны, так это в том, что замороженный конфликт не является решением".

Ранее в Приштине посланники провели переговоры с косовским премьер-министром Альбином Курти, после которых признались, что ожидали лучшего понимания возможностей, которые открывает их предложение.

Никакие подробности подготовленного проекта не разглашаются.