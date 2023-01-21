Загреб против "Соединённых Штатов Европы"Комментарии
ЕС не должен превратиться в "Соединённые Штаты Европы", а жёсткий контроль Брюсселя только "вредит" блоку из 27 государств – с такими заявлениями выступил президент Хорватии Зоран Миланович, который прибыл с визитом в Будапешт.
На пресс-конференции с венгерской коллегой Каталин Новак он раскритиковал заморозку многомиллиардной помощи для Венгрии из европейских фондов из-за проблем с коррупцией и верховенством закона.
Миланович назвал войну в Украине "прокси-конфликтом" между Москвой и Вашингтоном, а антироссийские санкции – "вредными" для Европы
И Венгрия и Хорватия – парламентские республики, где большими властными полномочиями обладает премьер-министр, а не президент.
После вступления Загреба в шенгенскую зону 1-го января КПП на границе двух стран были демонтированы.