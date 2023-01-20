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Перу

Беспорядки в Перу не утихают

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 Alexander Kazakevich
Полицейское оцепление на одной из улиц Лимы, 19 января 2023 года.
Полицейское оцепление на одной из улиц Лимы, 19 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Martin Mejia

Отставка сменщицы Педро Кастильо Дины Болуарте, немедленный созыв выборов и принятие новой конституции – с такими требованиями выступили перуанские демонстранты, прибывшие в столицу Лиму из отдалённых горных провинций. Многотысячный митинг сопровождался столкновениями протестующих с силовиками.

На юге страны в ходе беспорядков погибли как минимум 2 человека. Таким образом общее число жертв противостояния превысило 50.

В МВД заявили о ранении 16 сотрудников полиции. Сообщается о попытке штурма аэропортов во втором по величине городе страны Арикипе, столице инков Куско, а также в Пуно, у берегов Титикаки.

В Перу уже больше месяца действует режим чрезвычайного положения. 

7 декабря после неудачной попытки роспуска Конгресса Педро Кастильо был отстранёт от власти и помещён под стражу.