Беспорядки в Перу не утихают

Отставка сменщицы Педро Кастильо Дины Болуарте, немедленный созыв выборов и принятие новой конституции – с такими требованиями выступили перуанские демонстранты, прибывшие в столицу Лиму из отдалённых горных провинций. Многотысячный митинг сопровождался столкновениями протестующих с силовиками.

На юге страны в ходе беспорядков погибли как минимум 2 человека. Таким образом общее число жертв противостояния превысило 50.

В МВД заявили о ранении 16 сотрудников полиции. Сообщается о попытке штурма аэропортов во втором по величине городе страны Арикипе, столице инков Куско, а также в Пуно, у берегов Титикаки.

В Перу уже больше месяца действует режим чрезвычайного положения.

7 декабря после неудачной попытки роспуска Конгресса Педро Кастильо был отстранёт от власти и помещён под стражу.