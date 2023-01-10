Кровавые столкновения в Перу

По меньшей мере 17 человек погибли и более 50 пострадали в ходе антиправительственных выступлений в перуанском городе Хульяка, расположенном в департаменте Пуно на юго-востоке страны. Протестующие, пытавшиеся штурмовать местный аэропорт, вступили в столкновения с силами безопасности, те в ответ применили оружие.

Манифестанты требовали отставки президента Дины Болуарте, которая пришла к власти после свержения и ареста бывшего президента Педро Кастильо.

"Полицейские стреляли в нас. По-моему, пятеро ранены и один убит. Мы призываем госпожу Дину уйти в отставку, потому что вы - убийца. Многие люди умирают из-за вас. Вы должны признать, что люди не хотят вас", - говорит этот мужчина.

Столкновения около аэропорта в Хульяке начались 6 января. Демонстранты требуют проведения новых президентских выборов. Премьер-министр Альберто Отарола сообщил, что в Пуно отправляется делегация для проведения диалога с манифестантами. В декабре после отстранения от власти Педро Кастильо в ходе беспорядков в Перу, участники которых перекрывали дороги, штурмовали здания органов власти и силовых структур, погибли, около 30 человек, еще сотни пострадали.