Попытки урегулирования сербско-косовского кризиса

Евросоюз и США объединяют усилия в попытке снизить напряженность между Сербией и частично признанным Косово. Спецпосланник ЕС на Балканах Мирослав Лайчак , эмиссар США в регионе Габриэль Эскобар , а также представители Франции, Германии и Италии провели переговоры в Приштине с косовской стороной.

Брюссель выражает недовольство действия косовского премьера Альбина Курти. "Хочу отметить что мы ожидали большего понимания предложения ЕС по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет. Надеюсь, что мы сможем прийти к полному пониманию и полному использованию потенциала этого предложения. Мы продолжим работу над этим вопросом”, — заявил Мирослав Лайчак по итогам встречи.

Подробности последнего проекта соглашения пока не разглашаются. Спецпосланники затем отправились в Белград на встречу с представителями сербского правительства.

Обстановка в регионе резко обострилась в начале декабря из-за решения косовского руководства запретить сербские автомобильные номера.

К границе с одной стороны были стянуты сербские войска, а с другой — косовская полиция и силы НАТО KFOR.

Ситуация стабилизировалась в конце декабря после разбора баррикад и гарантий безопасности со стороны ЕС и США.