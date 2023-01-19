Власти Украины начали расследование крушения вертолета в Броварах

Власти Украины начали расследование трагедии в Броварах: утром в среду вертолет, на борту которого находилось руководство украинского Министерства внутренних дел, упал в жилом районе в Киевской области, рядом с работающим детским садом. Погибли 14 человек, включая главу МВД Дениса Монастырского и его первого зама Евгения Енина. Среди жертв есть один ребенок. Несколько десятков пострадавших были доставлены в больницу.

"СБУ начала уголовное расследование этого ужасного происшествия. Я поручил начальнику Службы безопасности Украины во взаимодействии со всеми остальными уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы. Были приняты все необходимые решения, касающиеся руководства Министерством внутренних дел. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами и надежными лидерами", — сказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что падение вертолета — не просто "несчастный случай", а "исход войны". Среди предварительных версий — техническая неисправность, ошибка экипажа и диверсия.

"Был сильный туман. Мы услышали вертолет, двигатель которого работал с перебоями. Увидели, как он снижается. Мы сразу закрыли окна и спрятались в коридоре. Потом услышали громкий взрыв. Посмотрели — всё было в огне", — рассказала свидетельница происшествия Юлия Чайка.

Вместо Дениса Монастырского обязанности министра внутренних дел временно будет исполнять глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.