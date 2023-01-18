При крушении вертолета в Броварах под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.

На борту также находился его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь, сообщил глава Национальной полиции Украины. Всего известно о 16 погибших, 9 из которых были на борту вертолета. Среди семи человек погибших на земле — двое детей. Вертолёт упал неподалёку от детского сада.

Кроме того на земле в результате крушения пострадали 22 человека, 10 из них — дети.

Верховная рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июля 2021 года. Ему было 42 года. Монастырский был женат, в семье двое детей.