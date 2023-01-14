В Чехии завершилось голосование в первом туре выборов президента

В Чехии завершилось голосование в первом туре президентских выборов. Как сообщают местные СМИ, явка превысила 50 процентов. Предварительные результаты станут известны уже вечером.

Если ни один из восьми кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, через две недели состоится второй тур выборов. В нем будут участвовать два претендента, набравшие наибольшее число голосов.

Фаворитами президентской гонки считаются бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, генерал армии в отставке Петр Павел и экс-ректор Университета имени Менделя Дануше Нерудова.

Все кандидаты обещают укреплять международные позиции Чехии, развивать экономику, научно-технический и оборонный потенциал, а также содействовать расширению социальных программ. Все восемь претендентов на пост президента подчеркивают важность членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, осуждают полномасштабное вторжение России в Украину и выступают за оказание помощи Киеву.