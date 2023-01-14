В Китае за месяц умерли почти 60 тысяч человек, заболевших COVID-19

Власти Китая сообщили, что с начала декабря в стране умерли почти 60 000 человек, заболевших COVID-19.

"С 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в медицинских учреждениях страны зафиксировано 59 938 смертей, связанных с коронавирусом нового типа", - сообщила глава департамента управления здравоохранением Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

По ее словам, 5 503 человека умерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусом, еще 54 435 - в результате сочетания COVID-19 с другими заболеваниями, среди которых сердечно-сосудистые, онкологические, цереброваскулярные заболевания, заболевания дыхательной системы, метаболические заболевания, почечная недостаточность и другие.

Средний возраст умерших составил 80,3 года. Около 90% умерших - лица в возрасте старше 65 лет, из них 56,5% - старше 80 лет.

Поскольку сообщается, что смерти, связанные с COVID, были зафиксированы исключительно в больницах, в эту статистику не входят умершие дома. Это означает, что реальное количество скончавшихся в Китае людей с COVID-19 может быть больше.

В декабре власти КНР были вынуждены отказаться от политики "нулевого ковида" на фоне протестов.

Ограничительные меры отменили несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в стране. В частности, было решено открыть границы как на въезд, так и на выезд. В ответ несколько государств, включая страны Европейского союза, ужесточили правила въезда для прибывающих из КНР.