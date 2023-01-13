Байден не придал особого значения найденным в его гараже секретным документам

Джо Байден преуменьшил значение второй партии секретных документов, найденных в гараже одной из его резиденций.

Вопрос журналиста:

— Господин президент, секретные материалы рядом с вашим Corvette_? О чем вы думали?_

Джо Байден, президент США:

_— Я получу возможность высказаться обо всем этом, даст Бог, скоро. Но, как я уже говорил ранее на этой неделе, мой Corvette стоит в запертом гараже. Так что это не то же самое, если бы он стоял на улице. _

Республиканцы, которые сейчас контролируют Конгресс, говорят, что проведут тщательное расследование.

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США:

— Возьмем президента Байдена. Он не был президентом. Он был вице-президентом. Он проводил такие встречи в разных местах прямо в открытую. Он критиковал президента Трампа. Использовал ли он Министерство юстиции, чтобы преследовать президента Трампа? Как вы думаете, это было правильно? Они знали, что это происходило с президентом Байденом до выборов, но держали это в секрете от американской общественности?

Министерство юстиции назначило специального прокурора для расследования инцидента, но республиканцам этого недостаточно. Администрация и адвокаты Байдена пытаются сгладить ситуацию.

Белый дом распространил заявление специального советника Байдена по юридическим вопросам Ричарда Саубера. В нем уточняется, что юристы американского лидера осмотрели его дома в городах Уилмингтон и Рехобот-Бич в штате Делавэр.

"Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были случайно перепутаны, а президент и его адвокаты действовали быстро после обнаружения этой ошибки", — говорится в заявлении.

По данным СМИ, среди найденных ранее секретных бумаг документы разведки и материалы брифингов об Украине, Иране и Великобритании.