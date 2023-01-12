У Джо Байдена нашли вторую партию секретных документов

В США набирает обороты новый скандал с секретными документами, но теперь он связан не с бывшим президентом, а с нынешним.

Помощники Джо Байдена обнаружили по меньшей мере еще одну партию секретных бумаг, предположительно связанных с действующим американским лидером.

Поиск дополнительных материалов начался после того, как 2 ноября 2022 года адвокаты Байдена нашли в одном из его офисов 10 секретных документов времен его вице-президентства.

Белый дом уверяет, что глава государства не знал о них.

Он сказал, что серьезно относится к секретным документам и информации. Он был удивлен, узнав, что там были найдены какие-то записи. Он сказал, что не знает, что в них было. я повторяю то, что сказал президент. Как только его адвокаты поняли, что эти документы там были, они поступили правильно и немедленно передали их в архив Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

За развитием ситуации пристально следят республиканцы, чтобы подвергнуть тщательному анализу работу Байдена с секретной информацией.

Разоблачения происходят на фоне продолжающегося расследования изъятия секретных документов в доме экс-президента Дональда Трампа во Флориде.