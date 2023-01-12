Украина: карта боевых действий 12 января

Президент Владимир Путин отстранил от должности российского главнокомандующего в Украине всего через три месяца после того, как он был назначен. Начальник Генштаба Валерий Герасимов возьмет на себя командование вместо Сергея Суровикина, который руководил недавними жестокими нападениями на энергетическую инфраструктуру Украины.

ISW (Институт изучения войны) пишет: "Текущие усилия России по формированию вооружённых сил, вероятно, направлены на поддержку в той или иной форме дальнейших наступательных операций, и Герасимов, который одобрил и не отклонил провальный военный план России в феврале 2022 года, вряд ли начнёт противоречить Путину сейчас".

Министерство обороны Великобритании считает, что назначение Герасимова в качестве командующего театром военных действий является показателем возрастающей серьёзности ситуации, с которой столкнулась Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ.

Это назначение, вероятно, предназначено для поддержки предполагаемых решительных военных действий России в 2023 году, которые, вероятно, будут заключаться в возобновлении российских наступательных операций.

Где же это будет происходить?

По более ранним оценкам Института изучения войны /ISW, российские силы, похоже, готовятся к решающей военной операции - возможно, в Луганской области. В течение последних нескольких дней продолжаются ожесточённые бои на подступах к Кременной, куда Россия почти наверняка направила части своих воздушно-десантных войск для укрепления линии фронта, после оценки сектора как весьма уязвимого.

Институт изучения войны также прогнозирует наиболее опасный курс действий нового российского вторжения в Украину из Беларуси в северную Украину, но это в самом худшем случае

О запланированных в Беларуси новых совместных российско-белорусских тактико-лётных учениях Министерство обороны Великобритании пишет: "Новое развёртывание российских ВВС в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины".

Хотя Россия содержит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют лишь в учениях. Маловероятно, что они составят по-настоящему эффективную наступательную силу.