В Ватикане открыт доступ к гробнице Бенедикта XVI

В Гротах Ватикана открыт доступ к гробнице Папы Бенедикта XVI, который был похоронен 5 января.

С 2013 года Бенедикт жил в статусе папы на покое, став первым за 600 лет понтификом, который сложил с себя полномочия главы Римско-католической церкви. Он скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Бенедикт XVI лежит в тройном гробу: один сделан из кипарисового дерева, другой - из цинка, а третий - из лакированного вяза. В церемонии прощания с понтификом на покое приняли участие в день похорон около 65 000 верующих и небольшая группа глав государств и правительств.

В воскресенье утром, в день, когда Церковь отмечает праздник Крещения Господня, Папа Франциск крестил 13 младенцев. В своей проповеди понтифик поблагодарил родителей за то, что они принесли своих детей, "чтобы они вошли в Церковь".

Традиция крестить детей сотрудников Святого Престола в Сикстинской капелле в этот праздник была установлена более 40 лет назад Иоанном Павлом II.