Папа римский осудил "экономический колониализм"Комментарии
Euronews
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Папа римский Франциск прибыл в демократическую республику Конго. Это первая почти за 40 лет поездка понтифика в эту страну: в 1985-м там был Иоанн Павел II. 40% 100-миллионного населения республики исповедуют католицизм.
Поездка была запланирована на лето прошлого года, но была отложена из-за состояния здоровья Франциска.
Папа римский призвал конголезцев не забывать о своём достоинстве и осудил "экономический колониализм" в Африке.
В конце недели Франциск отправится в Южный Судан — одну из беднейших стран планеты.