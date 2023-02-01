Папа римский осудил "экономический колониализм"

Папа римский Франциск прибыл в демократическую республику Конго. Это первая почти за 40 лет поездка понтифика в эту страну: в 1985-м там был Иоанн Павел II. 40% 100-миллионного населения республики исповедуют католицизм.

Поездка была запланирована на лето прошлого года, но была отложена из-за состояния здоровья Франциска.

Папа римский призвал конголезцев не забывать о своём достоинстве и осудил "экономический колониализм" в Африке.

В конце недели Франциск отправится в Южный Судан — одну из беднейших стран планеты.