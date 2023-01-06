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Умер бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли

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 Euronews
Умер бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли
Авторское право  Carl Recine/AP

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил телеканал Sky Sports, с которым сотрудничал Виалли до недавнего времени.

Ранее Виалли прошел 17-месячный курс химеотерапии после того, как у него был обнаружен рак. поджелудочной железы. После лечения итальянец заявлял, что смог победить болезнь.