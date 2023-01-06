Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил телеканал Sky Sports, с которым сотрудничал Виалли до недавнего времени.

Ранее Виалли прошел 17-месячный курс химеотерапии после того, как у него был обнаружен рак. поджелудочной железы. После лечения итальянец заявлял, что смог победить болезнь.