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мир

Абрамович успел спасти от санкций миллиарды?

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 Euronews
Российский олигарх Роман Абрамович
Российский олигарх Роман Абрамович   -   Авторское право  AFP

По данным газеты The Guardian российский олигарх Роман Абрамович успел переписать на своих детей миллиардные трасты, чтобы избежать санкций, наложенных на него в связи с войной в Украине. За несколько недель до российского вторжения в трасты, владеющие активами Абрамовича, были внесены поправки, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям. 

Сообщается, что 10 тайных офшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года. Это стало известно благодаря утечке документов, с которыми ознакомилась The Guardian.