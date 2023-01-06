Абрамович успел спасти от санкций миллиарды?

По данным газеты The Guardian российский олигарх Роман Абрамович успел переписать на своих детей миллиардные трасты, чтобы избежать санкций, наложенных на него в связи с войной в Украине. За несколько недель до российского вторжения в трасты, владеющие активами Абрамовича, были внесены поправки, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям.

Сообщается, что 10 тайных офшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года. Это стало известно благодаря утечке документов, с которыми ознакомилась The Guardian.