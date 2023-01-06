Новогодние погромы в Берлине: расследования и споры

Во время беспорядков в новогоднюю ночь в Берлине и других городах Германии произошли многочисленные нападения на сотрудников экстренных служб. Министр внутренних дел Нэнси Фезер и мэр Берлина Франциска Гиффай пообщались с пожарными, которые, как они говорят, столкнулись с новым видом насилия.

Карстен Хомригхаузен, глава пожарных бригад Берлина:

— Это новое явление. Наши пожарные рассказывают, как их, например, заманивают в ловушку и нападают.

По свидетельству очевидцев, агрессивно настроенные подростки атаковали в первую очередь именно пожарных. Столичные власти пока не готовы нарисовать коллективный портрет этих людей. Министр внутренних дел Германии считает, что полиция должна раскрыть национальную принадлежность нападавших

Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии:

— Нельзя молчать о том, что у многих было иностранное происхождение. Но также не следует злоупотреблять этим для политических дискуссий. Много людей, живущих здесь, в Нойкоэлльне, имеют иностранное происхождение, и именно они больше всего расстроены и требуют сильной реакции со стороны государства.

Уполномоченный Берлина по вопросам интеграции и миграции Катарина Ниведзиал считает, что наказания мигрантов еще больше отдалят их от немецкого общества:

— Мы даем молодым людям перспективу, и мы рассматриваем их как наших соотечественников. Они не чужие. Мы должны им дать понять: "Ты свой". Если мы стигматизируем их и делаем чужаками, то мы усугубим подобное чувство и опасность того, что группа станет больше. И мы должны предотвратить это любой ценой.