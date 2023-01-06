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США

Палата представителей США 11 раз не смогла избрать спикера

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 Yulia Gritsay
Кевин Маккарти был лидером меньшинства республиканцев в Палате представителей прошлого созыва
Кевин Маккарти был лидером меньшинства республиканцев в Палате представителей прошлого созыва   -   Авторское право  J. Scott Applewhite/AP Photo

Палата представителей США всё еще остается без спикера: даже после 11 туров голосования конгрессмены так и не смогли выбрать председателя. Такое случается впервые с 1859 года, когда для избрания потребовалось 44 тура.

В последних турах республиканец Кевин Маккарти набирал лишь 200 голосов — из 218 необходимых. Кроме демократов против него стабильно голосует группа крайне правых республиканцев.

А республиканец Мэтт Гетц даже отдал свой голос за экс-президента Дональда Трампа — это не запрещено законом, хотя традиционно спикер и выбирается из конгрессменов.

Все демократы проголосовали за лидера своей фракции Хакима Джеффриса. Он набрал 212 голосов — даже больше, чем Кевин Маккарти.

В итоге голосование вновь перенесли — пятница станет уже четвертым днем, когда Палата представителей попытается избрать спикера. Без председателя члены Конгресса не могут принести присягу и приступить к делам.

Конгресс нового созыва с республиканским большинством начал работу 3 января.