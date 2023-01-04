Палата представителей конгресса США опять без спикера

Палата представителей конгресса США остаётся без спикера. Республиканское большинство не смогло утвердить собственного ведущего кандидата Кевина Маккарти во второй раз подряд. Во вторник впервые ровно за 100 лет спикера не сумели избрать сразу же на инаугурационной сессии.

Кандидатуру заблокировали республиканцы-сторонники линии Дональда Трампа, несмотря на то, что сам экс-президент накануне высказывался в поддержку Маккарти.

Наблюдатели констатируют глубочайший раскол в рядах республиканцев. Сам Кевин Маккарти при этом утверждает, что готов баллотироваться столько раз, сколько потребуется.