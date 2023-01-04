Удар по Макеевке: Украина готовится к новым российским атакам

Минобороны России сообщило об увеличении до 89 числа военных, погибших в результате атаки ВСУ по месту временной дислокации российских войск в оккупированной Макеевке. Киев утверждает, что жертв гораздо больше.

Как сообщается, при ударе погиб замкомандира полка подполковник Бачурин.

Основной причиной произошедшего в Минобороны России назвали массовое использование сотовых телефонов вопреки запрету командования.

Ранее Украина заявила, что в ближайшее время Россия планирует новую волну мобилизации и введение военного положения. По словам Владимира Зеленского, готовиться нужно ко всему.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и по крайней мере отложить их поражение. Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться.

Москва заявила о гибели более 250 украинских военных, в том числе "иностранных наемников", в результате ударов по пунктам временной дислокации воинских подразделений в Дружковке, Масляковке и Краматорске в Донецкой области.

Тем временем о взрывах и обстрелах накануне и минувшей ночью сообщали в Херсоне, Запорожье и оккупированном Севастополе.