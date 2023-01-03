Чулаковка: еще одна крупная потеря российской армии?

В Макеевке продолжается разбор завалов на месте удара по пункту временной дислокации российских военных, который находился в здании профтехучилища. В результате попадания четырех реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS погибли, по данным Министерства обороны России, 63 человека. Число раненых ведомство не называет.

Украинские военные заявляют, что погибших намного больше. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ полагают, что убиты около 400 военнослужащих РФ. Но даже признанная Москвой цифра – самая крупная единовременная потеря российской армии за все месяцы войны.

В Самаре 3 января состоялся траурный митинг. Губернатор региона сообщил, что среди погибших и раненых есть жители области. Акции памяти военных прошли еще в нескольких городах РФ.

Генштаб ВСУ: около 500 погибших и раненых россиян в Херсонской области

Украинские военные заявляют, что тяжелые потери российская армия понесла и под Херсоном.

"Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины живой силы и военной техники 31 декабря в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и убитыми", - сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину наиболее крупные потери у россиян, по данным независимых источников, были при высадке десанта в аэропорту "Гостомель" под Киевом, в результате затопления крейсера "Москва", а также в бою за село Мощун в Бучанском районе Киевской области.