Умер астронавт Уолтер Каннингем, участник первой успешной пилотируемой миссии "Аполлон"Комментарии
Euronews
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В возрасте 90 лет умер Уолтер Каннингем, последний оставшийся в живых астронавт из первой успешной пилотируемой космической миссии "Аполлон"
Каннингем был одним из трех астронавтов на борту корабля "Аполлон-7" в 1968 году. В ходе 11-дневного космического полета впервые была организована прямая телевизионная трансляция с орбиты Земли.
В НАСА отметили, что работа Каннингема заложила основу для новой лунной программы "Артемида".
Астронавты "Аполлона-7" также получили специальную премию "Эмми" за ежедневные телевизионные репортажи о космических полетах.