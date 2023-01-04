Умер астронавт Уолтер Каннингем, участник первой успешной пилотируемой миссии "Аполлон"

В возрасте 90 лет умер Уолтер Каннингем, последний оставшийся в живых астронавт из первой успешной пилотируемой космической миссии "Аполлон"

Каннингем был одним из трех астронавтов на борту корабля "Аполлон-7" в 1968 году. В ходе 11-дневного космического полета впервые была организована прямая телевизионная трансляция с орбиты Земли.

В НАСА отметили, что работа Каннингема заложила основу для новой лунной программы "Артемида".

Астронавты "Аполлона-7" также получили специальную премию "Эмми" за ежедневные телевизионные репортажи о космических полетах.