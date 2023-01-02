Бразилия прощается с королем футбола Пеле

Тысячи людей приходят на стадион Вила Белмиро в городе Сантус, чтобы отдать дань уважения легендарному Пеле. Многие одеты в футболки национальной сборной с номером 10, или форму клуба "Сантоса", в составе которого Пеле провел основную часть своей карьеры. Люди не могут сдерживать слезы.

Гроб стелом Пеле установлен на помосте; вокруг - многочисленные венки от официальных гостей церемонии. Среди них - президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

По его словам, ФИФА обсуждает с членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле.

Церемония прощания продлится сутки, после чего гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать.

Пеле умер 29 декабря в частной клинике в Сан-Паулу в возрасте 82 лет. В связи с его кончиной в Бразилии был объявлен трехдневный траур.